Michelle Hunziker, insulti e minacce dopo il servizio su Giovanna Botteri

Body shaming. E' un'accusa pesante, soprattutto se mossa nei confronti di una paladina della difesa delle donne come Michelle Hunziker. La conduttrice di 'Striscia la Notizia' è stata travolta dalle critiche per il servizio del tg satirico di Canale sul look di Giovanna Botteri, ma si difende dalle accuse tacciando questa come una grande fake news.

La showgirl svizzera però, non è finita solo al centro della polemica, ma anche nel mirino degli haters che sui social si stanno scatenando con ferocia tra insulti e addirittura minacce. E il marito di Michelle, Tomaso Trussardi, non ci sta: "L'entità delle minacce (molte di morte) che ci sono state rivolte ed il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata accusata ingiustamente mia moglie - tuona su Instagram - L'amarezza sta nel constatare che queste accuse nascono da una stampa il cui ruolo dovrebbe imporre di riportare e spiegare i fatti, non fomentare odio e distanze. Nella falsa convinzione di difendere una donna, ne state brutalmente ferendo e bullizando altre non colpevoli. Distanti ma vicini? Io ci credevo".

Tanti i messaggi di solidarietà nei confronti di Michelle Hunziker e della sua famiglia, ingiustamente tirata in ballo. Un "linciaggio vergognoso" risponde un follower di Trussardi, "sciacallaggio gratuito" commenta un altro e sono moltissimi quelli che li invitano a non ascoltare tanta cattiveria. Intanto la conduttrice, tra le sue ig stories, si rivolge direttamente a Giovanna Botteri, invitandola a rivedere il servizio per capire che si tratta di una esagerazione dei social. E non sarebbe la prima volta.