Michelle Hunziker, pace fatta con la Botteri: "Abbiamo vinto la sfida contro falsità e cattiverie"

Michelle Hunziker tira un sospiro di sollievo e si prende la sua rivincita dopo giorni di gogna mediatica che sono arrivati a costarle insulti e addirittura minacce. Tutto chiarito con Giovanna Botteri, a cui la conduttrice si era appellata per chiarire come nel servizio di Striscia non ci fosse nulla di offensivo nei suoi confronti. La risposta della giornalista Rai è arrivata attraverso un videomessaggio, trasmesso mercoledì sera dal tg satirico di Canale 5, e condiviso dalla Hunziker sul suo profilo Instagram.

"Non dobbiamo fare pace perché non abbiamo litigato" ha chiarito con un bel sorriso la Botteri, per poi ribadire: "La satira è libertà". Parole che la conduttrice svizzera aspettava da giorni: "Ci siamo sentite, abbiamo chiacchierato e ci siamo anche fatte due belle risate - fa sapere - Il sunto di tutta questa storia è: Giovanna Botteri e io abbiamo vinto una grande sfida, la sfida contro le falsità, le ipocrisie, le cattiverie e la violenza (anche nei miei confronti). Gli haters, i 'paladini' e le 'paladine' di una giustizia mai richiesta da parte di una donna, hanno massacrato un'altra donna e la sua famiglia. Giovanna non voleva e non doveva essere difesa da me, perché non era mai stata attaccata. Io e lei appena potremo, ci incontreremo di persona e brinderemo alle donne che fanno squadra. Solo così vinceremo tutte le nostre battaglie. La prima che dobbiamo combattere tutti insieme è la battaglia contro l'odio sui social! Bisogna togliere la possibilità alle persone ignoranti di insultare e denigrare gratuitamente la gente".