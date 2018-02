"Michelle Hunziker conduce il nuovo Scommettiamo che"

Lo aveva anticipato lei stessa durante un’intervista nel corso della settimana del Festival di Sanremo: “La settimana prossima ho la prima riunione per un programma di prima serata che andrà in onda a maggio su Canale 5… Sarà uno show tutto mio” aveva dichiarato Michelle Hunziker trincerandosi dietro la riservatezza dettata dall’organizzazione.

Adesso è il sito Davide Maggio ad annunciare in anteprima il programma che gratificherà in casa Mediaset la conduttrice ‘prestata’ alla Rai per la causa ‘Sanremo’: si tratta di ‘Scommettiamo che’, la trasmissione cult degli anni 90 condotta nel sabato sera di Rai Uno da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.

Come ricorda il suddetto sito, Michelle Hunziker conosce bene il formato perché ha condotto in Germania la versione originale del format, ma a differenza di quell’esperienza, stavolta per lei la conduzione sarebbe in solitaria.

Il programma potrebbe chiamarsi ‘Ci Puoi Scommettere’ e per la collocazione il giorno prescelto è il venerdì in concomitanza con ‘La Corrida’ di Carlo Conti, altro storico programma di Canale 5 che andrà in onda su Rai Uno.

'Scommettiamo che', la storia

La prima edizione di ‘Scommettiamo che’ risale al 1991. La guida di quella che si rivelò essere una delle trasmissioni più seguite dell'epoca fu affidata a Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi, coppia affiatatissima e molto amata dal pubblico.

Il programma si basava su "Wetten dass?" della rete tedesca ZFD, ma era stato ampiamente rimodellato da Michele Guardì che lo propose a Rai1 che decise di metterlo in onda. Il programma ebbe ben 10 edizioni fra Rai Uno e Rai Due e adesso si prepara a trasmettere la nuova serie nel 2018.