Michelle Hunziker al posto di Maria De Filippi ad ‘Amici Celebrities’: il commento di Maurizio Costanzo

Amici Celebrities è tra le novità di questa stagione televisiva Mediaset che per la prima volta ha dato a personaggi noti dello spettacolo la possibilità di cimentarsi nel canto e nel ballo esattamente come i ragazzi ‘nip’ della sua versione classica. In questi giorni, alle già tanto discusse dinamiche di gara del programma, si sono aggiunti anche i commenti relativi al cambio in corsa di conduzione, passata da Maria De Filippi a Michelle Hunziker. La staffetta non è stata accolta con molto entusiasmo dal pubblico ormai fidelizzato alla figura della sua storica ‘creatrice’, ma Maurizio Costanzo, grande esperto di tv nonché marito di Maria, è stato di tutt’altro avviso.

Maurizio Costanzo commenta la conduzione di Michelle ad Amici Celebrities

Maurizio Costanzo ha appoggiato totalmente la scelta della moglie Maria De Filippi di affidare ‘Amici Celebrities’ a Michelle Hunziker. Il suo punto di vista è stato spiegato nella rubrica sul settimanale Nuovo: “Posso capire che ci si senta disorientati, ma all’interno di una rete capita che i conduttori facciano più cose e si passino il testimone, proprio come avviene in una squadra di calcio. Tra la Hunziker e la De Filippi è successo proprio questo: Maria ha dato il calcio d’inizio e Michelle è entrata in campo per terminare la partita di Amici Celebrities”, ha spiegato il giornalista. “Lei come ogni anno ha dato il via alla stagione del Tg satirico e tornerà per concluderla, ma si tratta di due programmi talmente diversi che non si farà fatica ad abituarsi al cambio della guardia del mercoledì sera”, ha concluso, certo del successo della conduttrice che ha momentaneamente lasciato la conduzione di ‘Striscia la notizia’.

E del buon risultato comunque riscosso che merita di essere sottolineato è certo anche Tomaso Trussardi: “Mi confronto con lui su tutto. E anche in questo caso Tomaso mi ha dato un consiglio giusto, da imprenditore, non da marito”, ha confidato Michelle: “Mi ha detto: ‘Se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e quando prendi solo 30 ti abbatti. Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’. Ha ragione!”.