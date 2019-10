Michelle Hunziker malata a poche ore dalla finale di 'Amici Celebrities'

Fuoriprogramma per Michelle Hunziker, colpita da un brutto raffreddore a poche ore dalla finale di Amici Celebrities, in onda questa sera in diretta alle 21.25 su Canale 5. La conduttrice, timoniera del talent show 'vip' prodotto da Maria De Filippi, racconta su Instagram la sua 'guerra' al mal di gola scoppiato questa mattina, tra 'fumetti' e medicinali.

Michelle malata prima di Amici Celebrities

Ma Michelle non si scoraggia, anzi ci scherza su. "Faccio i fumetti, ma sono energica a palla - racconta tra le Instagram Stories - Ce la metto tutta: limone, zenzero, bollitore e la voce pian piano sta tornando. Guardate la quantità di farmaci che ci sono qui. Voi non sapete che serata meravigliosa questa sera. Dopo tutti questi farmaci io stasera schizzerò sul palco tipo pallina da ping pong".

Subentrata ad 'Amici Celebrities' in occasione della terza puntata, dopo due puntate condotte da Maria De Filippi, toccherà a Michelle questa sera eleggere il vincitore della trasmissione tra i finalisti Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara. Per scoprire il vincitore l'appuntamento è in prima serata.