Michelle Hunziker, regina in tv dopo Sanremo: per lei uno show tutto suo su Canale 5

La vetrina del Festival di Sanremo fa risplendere la stella Michelle Hunziker, ora più che mai protagonista assoluta dello spettacolo italiano che ne esalta le doti professionali e fisiche.

Se l’attenzione per la showgirl era molto alta già prima della sua conduzione dell’evento musicale più importante d’Italia, ora si acuisce grazie al successo riscosso, pronto per essere rilanciato su Mediaset, azienda nella quale torna dopo la parentesi sanremese.

Per lei, infatti, è già pronto un programma tuo suo su Canale 5, rete della quale è di casa con la conduzione di Strsicia la Notizia.

A rivelarlo è stata la stessa Hunziker in un’intervista a La Stampa: “La settimana prossima ho la prima riunione per un programma di prima serata che andrà in onda a maggio su Canale 5. Non posso dire di più, anche se mi piacerebbe farlo” ha anticipato la conduttrice.

“Sarà uno show tutto mio, e con questo ho detto già tanto” - si è limitata ad aggiungere - “Con una bella squadra che mi darà una mano a mettere insieme tante cose diverse. Potrebbe essere una diretta, anche se non è certo. Vedremo, io tifo per la diretta, un’adrenalina che mi piace troppo”.

L’occasione è stata utile per commentare ancora le parole di Ricci su Baglioni (“Voglio bene a tutti e due, faccio fatica a commentare. Posso dire che mi dispiace per quello che è accaduto. Non riesco a dire di più, sono due signori, professionisti che stimo. Certe cose ti lasciano sospesa”) e sottolineare i buoni rapporti tra lei e il padre di sua figlia, Eros Ramazzotti: “Anche nei periodi bui del nostro rapporto c’è sempre stato rispetto. Aurora anche da piccolina diceva a tutti che il papà e la mamma le volevano e si volevano bene. Va tutto benissimo”.