Michelle Hunziker tranquillizza i fan dopo l'ospitata da Piero Chiambretti: “Sono fuori pericolo”

La positività al coronavirus di Piero Chiambretti e della sua mamma, scomparsa sabato scorso proprio a causa del virus, ha destato qualche preoccupazione nei fan di Michelle Hunziker che mercoledì 4 marzo era stata ospite del programma ‘CR4 - La Repubblica delle donne’ condotto dal presentatore torinese su Rete 4. A rassicurare tutti sul suo stato di salute è stata la stessa showgirl svizzera che, su Instagram, ha colto l’occasione della domanda diretta di una follower rivolta a corredo del suo ultimo post per allontanare ogni sospetto su un eventuale contagio.

Coronavirus, Michelle Hunziker tranquillizza i fan: “Sono fuori pericolo”

“Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni... Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei...Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni”: ha esordito così Michelle Hunziker nel post a corredo della foto che mostra la sua mamma Ineke insieme a una delle sue due tre figlie, lontana da lei in questo periodo che impone a tutti il necessario isolamento per prevenire ogni rischio di contagio da coronavirus. E a tal proposito, diretta è stata la domanda di una follower che ha chiesto all’attuale conduttrice di ‘Striscia la notizia’ se si trovasse in quarantena obbligatoria dopo essere stata ospite di Piero Chiambretti.

“No, grazie a Dio sono fuori pericolo. Penso tanto a Piero… Gli voglio molto bene”, ha risposto con certezza Michelle che sta trascorrendo la quarantena a Bergamo con il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole, Celeste e Aurora.