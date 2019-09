Mickey Rourke sempre più irriconoscibile: fan sconvolti dopo l’ultima apparizione in tv

Negli ultimi anni l’attenzione sull’ormai ex sex symbol Mickey Rourke si è posata su un aspetto fisico stravolto da innumerevoli interventi estetici. Dell’idolo che rappresentava ai tempi del film cult ‘9 settimane e ½’ sembra proprio non esistere più nulla e anche l’ultima apparizione televisiva nello show inglese 'Good Morning Britain' ha dato riprova di un’incredibile metamorfosi ancora più accentuata.

Con una camicia nera slacciata, il cappello da cowboy e uno dei suoi amatissimi cani chihuahua in braccio, a 66 anni l’attore ha sconvolto il pubblico per i lineamenti del volto completamente trasformati. Sconcertato anche il conduttore Piers Morgan, soprattutto quando ha chiesto a Rourke di parlare del suo prossimo film in uscita, il thriller ‘Night Walk’ diretto da Aziz Tazi. “Quale film?” ha risposto lui, suscitando la reazione dell'altra conduttrice Susanna Reid che sembrava pronta scoppiare a ridere da un momento all'altro, fa notare il Sun.

Mickey Rourke irriconoscibile: i fan commentano sui social

Numerosi i messaggi dei telespettatori che sui social hanno commentato il drastico cambiamento dell’attore, su cui si è espressa anche un'esperta di medicina estetica, il medico Hala Elgmati del Beyond Med Center di Londra, intervistata dal Mirror. “Il lavoro svolto da Mickey ha influito negativamente sulle sue proporzioni facciali, al punto che ora è abbastanza sconcertante per l'occhio umano”, ha affermato l’esperta che sospetta che Rourke indossi una “parrucca cosmetica artificiale", che è incollata al suo cuoio capelluto e viene cambiata ogni dura due mesi”.