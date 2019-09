Leonardo Bongiorno ricorda papà Mike con una tenera foto: “Sono sempre il tuo Leolino”

L’8 settembre 2009 la tv italiana perdeva Mike Bongiorno, re dei telequiz e presentatore simbolo del piccolo schermo. Un personaggio indimenticabile il grande Mike che se il pubblico ricorderà per lo stile unico con cui ha condotto storici programmi come ‘Lascia o Raddoppia?’, ‘La ruota della fortuna’, ‘TeleMike’, i suoi cari portano nel cuore come insostituibile affetto di cui si continua ad avvertire la nostalgia. Oggi Leonardo, il più piccolo dei tre figli del conduttore, compie 30 anni e ha condiviso sui social il ricordo del padre, scomparso pochi giorni dopo il suo compleanno, con un tenero scatto che mostra l’inedita immagine di Mike Bongiorno in versione papà.

Leonardo Bongiorno ricorda papà Mike

Leonardo Bongiorno che papà Mike amava chiamare Leolino, ha 30 anni, una laurea alla Bocconi e un master a Shangai. Nel giorno del suo compleanno il giovane ha dedicato a lui un pensiero affettuoso a corredo di una foto che lo ritrae da bambino mentre fa il bagnetto con il suo papà. "Te ne sei andato qualche giorno dopo il mio 20simo compleanno. Oggi ne faccio 30 e stiamo ricordando i 10 anni dalla tua scomparsa. In verità sei sempre con me e sono sempre il tuo Leolino anche se ora un po’ cresciuto e penso che non ci staremmo più in due in quella vasca da bagno", ha scritto Leonardo in ricordo del suo indimenticabile papà.

“Rispetto ai miei fratelli maggiori, Michele e Nicolò, me lo sono goduto nella sua fase più lenta, casalinga e affettuosa”, aveva dichiarato Leonardo in un’intervista al Corriere: “Non mi ha mai fatto rimpiangere quei padri giovani che portano il figlio a calcetto o al parco e se lo issano sulle spalle. Sapeva essere lo stesso molto efficace con l’esempio”.

Mike Bongiorno, il ricordo di Mediaset

Ieri Canale5 ha omaggiato Mike Bongiorno con una puntata speciale del ‘Maurizio Costanzo Show’ piena di personaggi che hanno avuto modo di condividere un tassello della loro carriera con il grande Mike. Da Gerry Scotti a Pippo Baudo passando per Simona Ventura, Sabina Ciuffini, Antonella Elia, sono stati tanti gli amici e i colleghi che hanno ricordato il conduttore, nei prossimi giorni omaggiato dai principali canali televisivi con una programmazione a lui dedicata.