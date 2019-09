In memoria di Mike Bongiorno: gli speciali di Rai e Mediaset dedicati al conduttore

In occasione del decimo anniversario della morte di Mike Bongiorno, Rai e Mediaset hanno deciso di dedicare al grande conduttore televisivo scomparso l’8 settembre 2009 una programmazione speciale. Canale 5 ha iniziato giovedì 5 settembre con una puntata di ‘Paperissima Sprint’ dal titolo "Paperissima Sprint Superspecial Mike" con le celebri gaffe e battute del conduttore e con ‘Maurizio Costanzo Show - Speciale Allegria’ che ha visto sul palco coloro che hanno avuto modo di condividere un tassello della loro carriera con il grande Mike.

Di seguito la programmazione di Canale 5 per sabato 7 settembre e domenica 8:

- nel day-time, una carrellata dei suoi più grandi successi: “Superflash, “Bis”, “Viva Napoli”, la prima puntata con Antonella Elia de “La Ruota della Fortuna”, “Bravo Bravissimo” e molti altri;

- nel preserale, Gerry Scotti, alle 18.45, condurrà “Caduta Libera – Grazie Mike” in cui giocheranno alcune delle conduttrici che, negli anni, hanno affiancato Mike Bongiorno nei suoi successi tv;

- in prima serata, “Mike Day”, la riproposizione di una serie di momenti indimenticabili della televisione italiana di cui Mike Bongiorno è stato protagonista: dai “TeleMike”, ai “Telegatti” fino a “I tre tenori” e “Buon compleanno Canale 5”. Sempre il 7 settembre, Mediaset omaggia Mike Bongiorno intitolandogli lo storico Studio 7 di Cologno Monzese.

Domenica 8 settembre, in seconda serata, andrà in onda lo speciale Tg5 “Insuperabile Mike – Classe e Allegria” (a cura di Susanna Galeazzi) che, attraverso la voce del figlio Michele e di amici e colleghi come Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Susanna Messaggio, Sabina Ciuffini e altri, racconterà l’uomo e il papà.

Gli speciali di Rai Uno dedicati a Mike Bongiorno

Il 7 settembre su Raiuno va in onda alle 16.45 il film "Totò lascia o raddoppia". Alle 20.35 Fiorello, intervistato da Vincenzo Mollica, racconta il suo amico Mike. A seguire, gli speciali di "Techetechete’ superstar" e di "Porta a porta", con ospite la moglie di Mike, Daniela Bongiorno.