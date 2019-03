Giovane star dello show “Love Island” trovato morto in un parco vicino casa

Il corpo di Mike Thalassitis è stato trovato senza vita in un parco vicino alla sua casa nell’Essex, in Inghilterra. Ex calciatore, era diventato noto dopo la sua partecipazione al dating show “Love Island”, in onda sulla rete ITV2.

Secondo le testimonianze degli amici più stretti, Thalassitis aveva vissuto un periodo buio ultimamente, nei mesi precedenti alla sua morte.

La polizia ha confermato che Thalassitis è stato trovato impiccato in un parco. Le circostante della sua morte, ha fatto sapere la Metropolitan Police, non sono considerate sospette.

Dan Wooton del Sun ha rivelato su Twitter che Thalassitis aveva subito un grave lutto nei giorni scorsi. “Stava soffrendo molto per la morte della nonna. Aveva 94 anni e lui si era trasferito a vivere con lei perché aveva bisogno di assistenza continua. Mi aveva assicurato di stare bene ed era eccitato per l’apertura del suo negozio. Il futuro gli riservava così tante cose, è così senza senso quello che è accaduto”.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi di “Love Island” e dei fan, che hanno espresso il proprio dolore sui social.