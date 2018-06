Nella nuova Rai potrebbe tornare Milena Gabanelli: "Mai dire mai"

Per ora di ufficiale non c’è nulla, ma le voci si fanno sempre più insistenti. Nella "nuova" Rai gialloverde potrebbe fare ritorno un nome di peso come quello di Milena Gabanelli. Per l’ex conduttrice di 'Report' si ipotizza una striscia dopo il Tg1 delle 20 (per intenderci la stessa collocazione che aveva "Il Fatto" di Enzo Biagi).

Nulla di ufficiale, come dicevamo, e infatti la diretta interessata non conferma (ma neppure smentisce). Tornare in Rai? "Per ora nessuno mi ha chiesto nulla. Mai dire mai, ma bisogna vedere dove, come e quando", ha chiarito la giornalista a Circo Massimo, su Radio Capital.

"La Rai è stata il mio unico luogo di lavoro per più di trent’anni", ha detto ancora Gabanelli.

"Non l’ho lasciata con felicità ma perché sono stata costretta, senza sapere un perché. Un pò come quando rompi con una relazione amorosa dopo tanti anni, adesso non è che abbiamo finito di litigare e tutto torna come prima. Anche perché io non ho litigato nessuno: ho preso atto e ho messo a disposizione la mia esperienza e la mia reputazione da un’altra parte".

"Fortunatamente - ha concluso l’ex conduttrice di Report - non sono a spasso, faccio un lavoro che mi piace per una testata che mi piace, il Corriere della Sera. Ho un impegno che intendo onorare".