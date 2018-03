Ballando, la stoccata di Milly Carlucci sugli ascolti: "Se andassimo in onda di venerdì..."

I conduttori sono soliti rimandare ai giornalisti la questione ascolti, driblando magistralmente domande e commenti. Cifre e punti di share sarebbero dunque più un cruccio della stampa di settore che dei timonieri dei programmi tv, eppure l'argomento suscita sempre un certo fervore tra gli addetti ai lavori.

La partita si gioca principalmente in prima serata, il sabato poi è come la finalissima di una coppa importante, e di questi periodi qualcuno lo eviterebbe. Per fare un nome, Milly Carlucci. La conduttrice di "Ballando con le stelle" è protagonista ogni settimana del faccia a faccia più temuto, quello con Maria De Filippi, che con i suoi colossi continua a confermarsi la regina degli ascolti. In Rai però non sembra pesare più di tanto questo fardello, come ha spiegato la Carlucci a Chi: "Sono Rai e Mediaset a decidere come e quando farsi concorrenza: a Sanremo c'è la non belligeranza e ci sono conduttori di Mediaset prestati alla Rai, ma abbiamo visto anche Paolo Bonolis spesso su Raiuno e Carlo Conti su Canale 5, proprio durante la finale di Ballando. Ora ci siamo noi, e nel giorno più difficile della settimana, riusciamo a confermare e ad aumentare il nostro pubblico. Sappiamo bene che, se andassimo in onda di venerdì, faremmo 4 o 5 punti di share in più, ma evidentemente per l'azienda è importante che andiamo di sabato sera".

C'è da dire, comunque, che Milly si difende bene. La nuova edizione di "Ballando con le stelle" sta registrando buonissimi ascolti nonostante la feroce concorrenza che continua a calare assi dalla manica, come Luciana Littizzetto sabato scorso. "L'appuntamento della Littizzetto a C'è posta per te appena parte Ballando è diventato un punto fermo - ha commentato a tal proposito la conduttrice - un po' come l'arrivo della primavera: c'è ogni anno. Evidentemente il suo contratto lo prevede. Magari il prossimo anno, chissà, verrà a ballare da noi".