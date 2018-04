De Filippi da Fazio, Milly Carlucci replica: la stoccata

Non poteva passare inosservata l'ospitata di Maria De Filippi nel programma di Rai 3 "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio. O meglio, non poteva passare inosservata a Milly Carlucci. Il motivo è semplice: Milly, timoniera di "Ballando con le Stelle", Rai 1, è storica rivale della conduttrice di "Amici", Canale 5, nella gara degli ascolti del sabato sera, ed è inevitabile che la "vetrina promozionle" offerta da Fazio alla concorrente Mediaset le faccia storcere il naso.

Fino ad oggi la Carlucci è stata zitta. Ma ora, intervistata da Vanity Fair, rompe il silenzio: "Io non ho avuto una reazione particolare alla sua ospitata - spiega - So che sono cose che si fanno, come l’ospitata della Littizzetto su Canale 5: in tv ognuno promuove ciò che vuole. Ho trovato però una reazione molto accorata nel mio gruppo di lavoro. Per la squadra di Ballando questo intervento è stato spiazzante, molti si sono domandati: "Aiuto, questa cosa avrà delle ripercussioni sulla nostra performance di sabato sera?' Si è dato uno spazio di promozione molto importante a un’altra trasmissione".

"Amici? Non ne ho guardato un secondo"

Eventuali ripercussioni, dunque, sono da ricercare nell' 'umore' dello staff del reality di Canale 5, più che in Milly stessa, che si è dimostrata granitica padrona di casa come sempre. "Io ho detto loro di continuare a pensare come sempre al nostro lavoro e di farlo alla grande. La mia unica preoccupazione è che il pubblico di affezionati che ci segue ormai da tredici anni non si annoi, non abbia mai la sensazione che abbiamo tirato i remi in barca. Anche perché noi siamo capaci di fare la diretta con una disinvoltura che ormai si è persa in tv. […]".

Poi una stoccata. "Amici che torna in diretta? Mi crede se le dico che non ho guardato il programma neanche un secondo e non so che cosa ne sia venuto fuori?"