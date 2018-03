Frizzi, il dolore di Milly Carlucci: “Non me la sento di andare in onda, vorrei poter piangere”

Milly Carlucci è tra gli amici fraterni di Fabrizio Frizzi che stanno soffrendo particolarmente per la sua scomparsa.

Con la voce rotta dal pianto ha letto un passo della Bibbia durante il funerale, dopo che per due giorni, quasi, non è riuscita a parlare.

“Mi chiamava Millona o sorellona” ha raccontato la conduttrice Rai al Corriere ripercorrendo la nascita di quel rapporto nato tanti anni fa con Scommettiamo che’ nel 1991: “Con quel programma è nata una coppia, la nostra. E’ stata qualcosa di particolare per gli italiani: non è facile si crei quella chimica, quell’affetto che con noi ci fu da subito. Ci siamo riconosciuti simili”.

Il dolore per una perdita così importante influisce inevitabilmente sull’umore necessario per andare in onda in diretta sabato con la quarta puntata di Ballando con le stelle che, fosse per lei, eviterebbe di affrontare.

“In questi giorni, nelle prove, c’è un intero gruppo che soffre per un amico. Tutti lo conoscevano, e così il mio sentimento è moltiplicato da tutti, come un’onda che sbatte contro gli scogli e ti torna addosso” ha confidato Milly Carlucci: “Se mi si chiede cosa vorrei, rispondo che vorrei stare nel mio angolo e poter piangere. Purtroppo è l’azienda che decide e io farò quello che mi chiederanno”.

La conduttrice ha definito “brutale” questo distacco: “Serve tempo, anche per riuscire a sentirsi fortunati per aver avuto un amico che arricchisce così”, ha detto ancora per poi svelare quello che resta un suo grande desiderio: “visto che la nostra è davvero una famiglia, vorrei tanto che Carlotta (Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi ndr), che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai”.