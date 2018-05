Milly da Fazio dopo la De Filippi: "Prima si gioca tra amici", e il conduttore incassa

Non l'ha mandata giù Milly Carlucci l'ospitata di Maria De Filippi a "Che tempo che fa", o meglio, non ha gradito la precedenza che l'amico Fabio Fazio ha dato alla rivale. In ritardo di una settimana rispetto a Queen Mary, la conduttrice di "Ballando con le stelle" si è tolta subito il dente (abbastanza avvelenato) nel salotto della domenica sera di Rai 1.

"Allora mi hai perdonato? Ho letto che eri arrabbiata" ha chiesto ironico Fazio. Milly ha risposto con altrettanta ironia, anche se non è stato difficile intuire un certo risentimento: "E' come se noi fossimo della Sampdoria e dall'altra parte c'è il Genoa. Prima si gioca tra amici, poi magari si gioca con le altre squadre".

Frecciatina nemmeno troppo velata, ma poi i toni sono tornati presto amichevoli con la proposta della Carlucci a Fazio: "Se sabato prossimo tu e Lucianina venite a Ballando con le stelle siamo pari e patta". Voto 10 al problem solving.