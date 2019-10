Io e te, Milly Carlucci commossa per Frizzi: "Un vero amico"

A un anno e mezzo dalla morte di Fabrizio Frizzi, la sua presenza è ancora viva nel cuore di amici e colleghi. Tra questi Milly Carlucci, che ha condiviso con lui tanti anni a 'Scommettiamo che' e altre avventure televisive.

Ospite di Pierluigi Diaco a 'Io e te', la conduttrice ha ricordato con emozione il collega scomparso: "Era un vero amico. Incontrare Fabrizio e avere la sua amicizia significava sapere di poter contare su una persona. Era generoso, atruista, educato, si preoccupava sempre che fossi a tuo agio. Non metteva avanti se stesso, c'erano prima gli altri e poi lui".

Degli anni a 'Scommettiamo che' un aneddoto che dice molto di lui: "Michele Guardì lo rimproverava perché arrivava sempre in ritardo. Non era in ritardo, ma dal momento in cui entrava voleva salutare tutti". Insieme hanno fatto divertire milioni di italiani, ma si sono divertiti molto anche loro: "Abbiamo fatto tanti numeri, sempre ironici, per smontare il meccanismo della seduzione. Io facevo la vamp e lui quello imbranato che arrivava e smontava tutto".