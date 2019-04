Incidente per Milly Carlucci: "Ma Ballando va avanti lo stesso"

Incidente per Milly Carlucci. La conduttrice di 'Ballando con le Stelle' si è fratturata un piede proprio nel pieno della stagione televisiva. Ad annunciarlo è la diretta interessata con un video pubblicato su Instagram: "Ma si va avanti anche con una gamba sola", dice.

Incidente per Milly Carlucci

Milly ha condiviso il post nel pomeriggio di oggi: "Buongiorno - esordisce nella clip - Oggi altra giornata di lavoro. Sono stata latitante nei giorni scorsi perché c'è un problema (ed indica il piede fasciato, ndr), ovvero la frattura completa del piede, del metatarso del quarto dito. Ne avrò per sei settimane. Sto facendo ogni tipo di terapia, anche la magnoterapia per accorciare i tempi, ma le ossa ci mettono un certo tempo a saldarsi. Ad ogni modo, al lavoro tutti quanti. Buona giornata".

Anticipazioni Ballando con le Stelle

Niente paura, dunque, per i fan di Ballando con le Stelle, che sarà regolarmente in onda sabato 13 aprile con la terza puntata. Questi i concorrenti ancora in gara: Ettore Bassi, Suor Cristina, Milena Vukotic, Dani Osvaldo, Angelo Russo, Manuela Arcuri, Marco Leonardi, Kevin & Jonathan Sampaio, Lasse Matberg, Nunzia De Girolamo, Antonio Razzi, Enrico Lo Verso, Marzia Roncacci. Al timone l'inossidabile Milly con Paolo Belli. In giuria la presidente Carolyn Smith, insieme a Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni. Ancora mistero, invece, sul 'Ballerino per una notte' che si esibirà nel corso della serata: il nome non è stato ancora ufficializzato.