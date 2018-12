Milly Carlucci dà una svolta: "Così cambierà 'Ballando con le stelle'"

Lavori in corso per 'Ballando con le stelle 2019'. La nuova edizione del talent show di danza targato Rai1 è pronta a tornare in onda a marzo. Tantissime le novità previste quest'anno, come racconta la storica padrona di casa Milly Carlucci.

Milly dà qualche anticipazione nell'ultima intervista rilasciata al settimanale 'Spy'. Il suoi prossimi progetti saranno all'insegna della spensieratezzaa. «La televisione troppo spesso genera mostri o ci martella con notizie preoccupanti e allarmanti, per non parlare dei problemi concreti che viviamo tutti i giorni - dal mutuo in poi. Io nel 2019 vorrei regalare un anno spensierato ai telespettatori con un'edizione di “Ballando con le stelle” leggera e divertente. Stiamo lavorando sul cast». Basta polemiche, dunque? «Non intendo questo. La polemica a volte ci sta, semplicemente perché è impossibile andare sempre tutti d’amore e d’accordo. Non capita nemmeno nelle migliori famiglie. Saremmo persino finti e artificiali se fossimo sdolcinati o troppo buoni».

Un nuovo programma per Milly Carlucci

E poi, subito dopo la fine del tour “Ballando on the road” che l'ha portata nei centri commerciali di sei grandi città italiane, annuncia un nuovo progetto: «Ci sarà, subito dopo la messa in onda di Ballando, ma è davvero ancora tutto top secret. Non posso dire nulla. Proprio in questo periodo siamo in sala di montaggio: vedrete un progetto completamente nuovo, che non c’entra nulla con il mondo di Ballando».