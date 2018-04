De Filippi VS Carlucci, Simona Ventura ammette: "Non c'è proprio intesa"

E' una palla che si rimbalzano a vicenda ormai da anni, assicurando che la rivalità non sanno nemmeno dove sta di casa, e invece tra Milly Carlucci e Maria De Filippi le cose non starebbero esattamente così.

Dopo la velenosa frecciatina di Queen Mary, che ha chiuso l'ennesima stagione record di "C'è posta per te" per tornare sabato 7 aprile con "Amici", a scoperchiare il vaso di Pandora ci ha pensato Simona Ventura. La conduttrice, nella giuria del talent di Canale 5, ha ammesso che tra le due non corre proprio buon sangue: "Tra moglie e marito non mettere il dito - si è lasciata sfuggire a margine della conferenza stampa di Amici, come riporta Il Tempo - Non c'è proprio intesa, ma io sono favorevole alla competizione tra le aziende, purché sia leale. Adesso Maria non mi sente però, secondo me, competere fa bene a tutti, stimola a migliorarsi. Io quando facevo l'Isola avevo da una parte Montalbano e dall'altra Zelig, ma la competizione è bella, ti spinge a voler vincere".

E a proposito della "sua" Isola, quella che ha condotto per anni su Rai 2, e dell'addio in Rai, ha spiegato: "Erano stati anni pesantissimi, ero in mezzo a un guazzabuglio e dovevo difendere il mio gruppo di lavoro. Ricordo che l'ultimo anno mi sfumavano l'Isola alle 23:40, cioè proprio in seconda serata quando gli ascolti esplodono. Ciò nonostante ho portato a casa la pagnotta perché non volevo si dicesse che chiudeva per bassi ascolti quando i temi erano altri. Quindi, all'epoca andai a Sky e scelsi la famiglia, scelsi i miei affetti e Gerò che altrimenti avrei perso. Ho dato più di quanto ho ricevuto ma non porto rancore, sono molto sicura di me e vado avanti".

Ora torna in tv con Maria De Filippi, in attesa di un programma tutto suo, come promesso più volte da Mediaset nell'ultimo anno. "Lavoro splendidamente con Maria perché ci capiamo moltissimo dal punto di vista culturale, intellettuale, lavorativo - ha detto Super Simo - Sono soddisfatta e orgogliosa di me stessa perché ho aspettato l'occasione giusta ed era difficile in un mondo così selettivo come quello della tv dove non è detto che il migliore sopravviva".