"Carlo, posso dire una cosa alla De Filippi?": Milly Carlucci gela Conti in diretta a 'Tale e quale'

Milly Carlucci come non l'avevamo mai vista. La conduttrice, storica rivale di Maria De Filippi negli ascolti del sabato sera, ha lanciato una proposta spiazzante alla antagonista in occasione dell'ultima puntata di 'Tale e Quale Show', dove sedeva come quarto giudice. "Voglio invitarla come ballerina per una notte", ha esclamato. Una mano tesa che suona come desiderio di riconciliazione dopo anni di sfide all'Auditel.

La bislacca proposta è arrivata nel pieno della puntata di ieri. “Carlo posso chiederti una commissione? - ha chiesto Milly in diretta al conduttore Carlo Conti - Posso approfittare del tuo show spudoratamente per un invito? Siccome tu la conosoci perché avete fatto Sanremo insieme. Il mio sogno sarebbe di avere come ballerina per una notte Maria De Filippi". Conti - neanche a dirlo - è rimasto gelato, a bocca aperta, così come il pubblico in studio, che ha cominciato a rumoreggiare.

"Noi siamo nella stessa serata ed è complicato - ha proseguito la Carlucci - ma si possono fare tante cose, collegamenti, registrazioni. Chiudiamo il messaggio e vediamo se Maria apre la mia busta. Maria apri la busta? Vediamo che succederà. Sono pronta a fare il collegamento con il suo studio".

Maria non ha ancora risposto all'invito.