Milly Carlucci delusa: "Maria De Filippi non mi ha mai risposto"

La sfida tra le "regine della tv" Milly Carlucci e Maria De Filippi attira pettegolezzi già prima di cominciare. A dare adito al chiacchiericcio è la mancata pace tra le conduttrici, nonostante l'assist lanciato da Milly alla collega. Al suo invito di partecipare a Ballando con le Stelle su Rai Uno, infatti, Maria non ha risposto, preferendo restare appannaggio del suo "Amici di Maria De Filippi" di Canale 5.

Maria non risponde all'invito di Milly

A rivelarlo è proprio Carlucci, durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi. "Purtroppo non ho ricevuto risposta - dice la presentatrice - Poteva essere una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità. Peccato". Niente da fare, dunque, per l'accordo di pace. Eppure, le modalità per lavorare in contemporanea c'erano: "Si possono fare registrazioni, si possono fare collegamenti live", aveva detto Milly tempo fa. Ma alla signora di Mediaset pare proprio che l'idea non sia piaciuta.

Tutto pronto, intanto, per Ballando. La data d'esordio è fissata per sabato 30 marzo. Lo stesso giorno in cui comincerà il serale di Amici di Maria De Filippi. Chi la spunterà?