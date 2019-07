Milly Carlucci: "A gennaio un nuovo programma e altre novità". Su Osvaldo e Veera "no comment" | VIDEOINTERVISTA

In vacanza ma con la testa già alla prossima stagione televisiva, sabato 27 luglio Milly Carlucci è stata ospite delle Giornate del Cinema Lucano, a Maratea, dove ha ricevuto il premio alla carriera.

"Sto pensando a varie cose, anche a un nuovo programma che partirà a gennaio. Ci sono un po' di novità" ha detto ai microfoni di Today, prima di salire sul palco. Sulla prossima edizione di 'Ballando con le stelle' bocche cucite: "Arriverà a fine marzo, ma tutti abbottonatissimi fino agli ultimi momenti". Su 'Il sogno del podio' invece - talent andato in onda su Rai 5 che porta la sua firma come autrice - belle notizie: "E' andata molto bene. Applicare in linguaggio pop a un argomento così alto come la musica classica è stata una bella sfida che ci ha impegnato come gruppo autorale in maniera importante. Siamo riusciti a fare un lavoro che è piaciuto al pubblico, abbiamo triplicato la media di ascolto della rete e Silvia Calandrelli, il direttore di Rai Cultura, ci ha confermato per una seconda stagione.

Infine sull'amore tra Osvaldo e Veera Kinnunen: "Non lo commento perché è una questione molto privata".