"Milly Carlucci piangeva dietro le quinte di Ballando dopo la morte di Fabrizio Frizzi"

"Milly Carlucci piangeva dietro le quinte dopo la morte di Fabrizio Frizzi". A rivelarlo è Ivan Zazzaroni ai taccuini del settimanale Oggi. Un dolore atroce quello che ha colpito non solo gli amici del conduttore televisivo scomparso di recente ma anche i colleghi della Rai e della televisione tutta.

Amici prima e colleghi poi

Poi ci sono i casi in cui i lavoro ha unito anche i sentimenti e da colleghi si è diventati amici: è questo infatti il caso di Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi che negli anni della trasmissione "Scommettiamo che..." hanno tenuto incollati al teleschermo milioni di italiani.

Ballando con le stelle, stasera in tv

Intanto, se è vero che "the show must go on", non ci si può fermare, chi lavora nel mondo dello spettacolo lo sa. E così Milly Carlucci anche stasera, come fatto fino ad ora dimostrando grande professionalità, dovrà andare in onda con una nuova puntata di Ballando con le stelle. E per battere la concorrenza Mediaset, la conduttrice televisiva ha invitato a ballare Gabriel Garko.