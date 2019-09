Diffida contro Mediaset, Milly Carlucci smentisce la notizia (con la faccina di pinocchio)

Nessuna diffida da parte di Milly Carlucci nei confronti di Mediaset per Amici Celebrities, il talent show di Canale 5 firmato da Maria De Filippi. A smentire la notizia inizialmente diffusa da Dagospia è la stessa conduttrice di Ballando con le stelle che sui profili Instagram e Twitter scrive: "Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset. Non esiste nessuna diffida" intervallando le parole con la emoji di pinocchio, un sorriso e con la scritta ad intermittenza Fake News.

Ballando con le stelle-Amici Celebrities, la presunta diffida per plagio

Secondo Dagospia la conduttrice Rai avrebbe proceduto per vie legali sostenendo che il nuovo show di Mediaset, Amici Celebrities, che ha esordito lo scorso sabato con uno share di oltre il 20% sia la copia del format di Ballando con le stelle. In realtà si tratta solo dello spin off della celebre trasmissione diventata ormai maggiorenne, Amici di Maria De Filippi. Nulla di vero quindi. Nessuna battaglia legale all'orizzonte per le due regine del sabato sera che continueranno a darsi battaglia sì, ma solo di ascolti.





Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset 🤥. Non esiste nessuna diffida.😊 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 27 settembre 2019