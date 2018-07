Allontanato dalla Rai, poi lo scontro giudiziario: torna Milo Infante

E' senza dubbio uno dei ritorni più attesi - quasi sorprendenti - quello di Milo Infante in Rai. Allontanato nel 2011 per essersi schierato contro le liste di proscrizione stilate dai dirigenti Rai, il conduttore ha vinto la sua battaglia (finita in Tribunale). I giudici gli hanno dato ragione e ora lo aspetta un programma tutto suo su Rai 2.

"Generazione Giovani", in onda la domenica mattina alle 10, nasce da una sua idea: un talk fatto da ragazzi che si confrontano sui grandi temi di attualità.

Infante, dopo il lungo stop, prova a riscalare la vetta raggiunta in passato con programmi di successo come "L'Italia sul 2", condotto in coppia con Monica Leofreddi, e "Pomeriggio sul 2", e sul "confino" di questi anni ha spiegato in un'intervista su Tv Blog: "Io non me ne sono mai andato, ci sono sempre stato. Semmai non ho potuto lavorare. Sicuramente è un ritorno alla conduzione di un programma, che tra l'altro ho proposto io: è un onore e una sfida che mi sono assunto in prima persona con una brava squadra di professionisti praticamente tutti interni Rai".

Il pubblico va riconquistato, ma il conduttore confida nell'affetto che ha continuato a raccogliere anche in questi anni di lontananza dal piccolo schermo: "Faccio la spesa tutti i giorni: ho il riscontro della gente reale, non solo di quella sui social. C'è un affetto attorno a Monica Leofreddi e attorno al sottoscritto davvero importante. Poi non necessariamente questo affetto si trasformerebbe in ascolti televisivi, soprattutto quando sei lontano dal piccolo schermo da cinque anni: la gente ti perde di vista. Ci vuole tanto tempo per rientrare, fai fatica a riconquistare il loro seguito e la loro fiducia. Ma non credo di essere stato dimenticato, semplicemente il pubblico si è affezionato ad altri conduttori più presenti di me ed è giusto che sia così".