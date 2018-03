Mina in tv, speciale di Mollica su Rai 1

Mina torna in tv attraverso il racconto di Vincenzo Mollica, che ripercorre i 60 anni di carriera di una delle voci più belle della storia della musica italiana, 40 dei quali trascorsi lontano da riflettori e telecamere. Un fenomeno unico in una puntata speciale, domenica 1 aprile alle 19:10 su Rai 1, intitolata "Mina l'aliena", realizzata con una preziosa collaborazione tra Rai1 e Tg1.

Una trasmissione che racconta Mina e la sua carriera con emozionanti contributi e repertori. L'occasione è data da un triplice anniversario: il 78esimo compleanno di Mina che ricade domenica 25 marzo, ma anche i 60 anni di carriera e i 40 anni di ritiro dalle scene.

Vincenzo Mollica ripercorre e disegna l'unicità di questa straordinaria carriera di un'artista fuori dall'ordinario, al punto di essere considerata una aliena per unicità, per grandezza e per atipicità. Un ritratto a tutto tondo che parte dalla prima apparizione televisiva, nel 1958, passando per le interviste di Mollica, le immagini di repertorio, fino all'ultimo lavoro della cantante: Maeba.

Presentato in anteprima esclusiva e mondiale, per l'occasione, il nuovo video di Mina realizzato proprio per Maeba.