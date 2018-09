Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018.

La 26enne di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) in gara con il numero 12 e arrivata al concorso con il titolo di Miss Marche, ha sbaragliato la concorrenza delle 32 finaliste nella serata conclusiva condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta in diretta su La 7.

Chi è Carlotta Maggiorana

Carlotta Maggiorana vive a Roma da molti anni. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è attrice ed ha già alle spalle qualche esperienza televisiva. E’ stata valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film "Tree of life", con Brad Pitt e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "Onore e rispetto”.

Miss Italia 2018, secondo posto per Fiorenza D’Antonio

Secondo posto per Fiorenza D’Antonio, Miss Rocchetta Bellezza Campania 2018. La 21enne napoletana laureata in fashion design, ha abbracciato la sua diretta rivale alla fine di una serata che ha visto entrambe contendersi la vittoria. A lei è andato il titolo di Miss Italia Social 2018, fascia attribuita alla concorrente più votata sui social per il suo essere genuina e particolarmente immediata con gli utenti.

Miss Italia 2018, terzo posto per Chiara Bordi

Terzo posto per Chiara Bordi: la 18enne di Tarquinia, prima miss a sfilare nel concorso di Miss Italia con la protesi alla gamba, ha sfiorato la vittoria salendo comunque sul podio delle più belle.

Contro di lei negli ultimi giorni sono arrivati vergognosi insulti social, commentati nel corso della diretta da Francesco Facchinetti che si è scagliato contro gli haters colpevoli di averla definita “storpia”: “Siete dei deficienti”, ha tuonato il conduttore.