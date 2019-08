Miss Italia, polemiche sul ritorno in Rai. Colombari: "La politica dovrebbe pensare ad altro"

Come se non bastasse la crisi di governo, a far discutere la politica italiana è anche Miss Italia, che dopo anni - in occasione del suo 80esimo anniversario - torna su Rai1. Questione che ha fatto saltare dalla sedia Martina Colombari, vincitrice dello storico concorso nel 1991: "Con tutte le anomalie politiche di questi giorni ci sorprendiamo che un presidente Rai decida da solo di fare una scelta di questo tipo senza interpellare il cda? - fa sapere all'Adnkronos - Tutto ciò che è nazional-popolare deve andare sulla Rai, anche 'Miss Italia' che è un concorso di bellezza e ha un suo seguito. Percio è un programma che deve essere trasmesso dalle reti del servizio pubblico, come avviene per la Formula Uno e per Sanremo. Credo che in questo momento nel Paese ci siano questioni ben più gravi da risolvere, basta aprire i quotidiani, i social network o guardare la televisione per rendersi conto che la politica dovrebbe pensare ad altro".

Come darle torto? "Per me - prosegue Martina Colombari - un concorso di bellezza è uguale a un concorso canoro e a una competizione sportiva: si va a premiare un talento, in questo caso la bellezza. Anche la bellezza è un talento. I concorsi di bellezza ci sono sempre stati, poi se lo leghiamo al discorso a 'se ha senso o non ha senso mettere in mostra le donne in televisione e dargli dei voti', allora si entra su tematiche molto più complesse come l'educazione dei figli, l'emancipazione, la parità tra gli uomini e le donne ecc. Bisogna rieducare, modificare quei circuiti legati all'ignoranza che portano ad esempio un uomo ad uccidere la propria compagna perché lo ha tradito o al cyberbullismo. In questo periodo storico bisogna ridare un'identità ai nostri giovani che non hanno più uno scopo e una missione nella vita".

"Miss Italia è un talent show come lo è Sanremo - aggiunge la Colombari -. La bellezza salverà il mondo, se non salviamo la bellezza il mondo come lo salviamo? Chi ci dice che la prossima Miss Italia non può diventare una Cristoforetti o una Greta Thunberg, perché siamo così ottusi? Miss Italia per me è stato un trampolino di lancio ad esempio, sono stata eletta 28 anni fa, non c'era niente, non c'erano le veline, non c'era il 'Grande Fratello', avevo appena 16 anni e quindi ero molto piccola ma grazie all'educazione che ho avuto avevo una mia etica e dei valori morali che hanno fatto sì che rimanessi quella che ero riuscendo a mettere in piedi una mia carriera. Se non avessi fatto Miss Italia probabilmente avrei portato avanti l'attività dei miei genitori che avevano un ristorante".