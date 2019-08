Miss Italia, ufficiale il ritorno in Rai: la finale in onda il 6 settembre

Le ultime settimane sono state un po' difficili per Miss Italia. Lo storico concorso - che quest'anno festeggia gli 80 anni - non ha avuto il rinnovo del contratto con La7, dove è andato in onda negli ultimi anni, vedendo per un attimo in bilico il suo futuro televisivo.

In piena estate, a selezioni già in corso, la bella notizia: chiusa la porta di Cairo, per la kermesse di bellezza si apre, o meglio riapre, quella della Rai, per tanto tempo casa del concorso. La finale di Miss Italia 2019 si svolgerà a Jesolo e sarà trasmessa da Rai1 venerdì 6 settembre, come annunciato ufficialmente da Patrizia Mirigliani a 'La vita in diretta'.

80 le candidate in rappresentanza di tutte le regioni, mistero invece sul conduttore. In molti hanno fatto il nome di Antonella Clerici, che pare abbia rifiutato, ma si fanno spazio anche Carlo Conti, Mara Venier e Milly Carlucci. A prescindere dalla scelta, sarà un gran ritorno.