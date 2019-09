Miss Italia Carolina Stramare ricorda la mamma scomparsa a 'Vieni da me'

A tre giorni dall’elezione, Miss Italia 2019 Carolina Stramare è al centro dell’attenzione mediatica che tanto indaga sulla vita della più bella d’Italia. Ospite della prima puntata di stagione del programma 'Vieni da me', la 20enne di Vigevano si è raccontata alla conduttrice Caterina Balivo e al pubblico del programma, ripercorrendo il suo passato segnato tristemente dalla morte della sua mamma a cui ha dedicato la vittoria del concorso.

Miss Italia Carolina Stramare ricorda la mamma scomparsa

Emozionata fino alle lacrime quando ha ascoltato le parole dei suoi nonni, durante la sua intervista a Caterina Balivo Carolina Stramare ha parlato della madre scomparsa il 1° luglio 2018 a causa di una brutta malattia. Durante le selezioni di Miss Italia, la ragazza ha scelto di non parlare del grave lutto che l’ha colpita, sottolineando il fortissimo legame che aveva con la mamma, separata dal padre, con cui ha vissuto fino all’ultimo. “Nessuno sapeva niente perché non volevo passare per vittima. Credo sia impossibile fingere un dolore del genere”, le parole della modella: “Mia mamma era bella, aveva mille pregi che una ragazza di 17 anni a volte non apprezza. Il suo essere apprensivo era causa di litigi, ma oggi rimpiango tutto”, ha aggiunto.

Miss Italia Carolina Stramare parla del rapporto con il padre e con i nonni

“Per me era oltre che una madre era un’amica vera e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo”, ha ammesso ancora Carolina Stramare, destinataria di una bellissima sorpresa da parte dei nonni Elena e Gianni arrivati in trasmissione.