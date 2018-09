Miss Italia, Mara Boccacci vince la fascia dedicata a Fabrizio Frizzi: il ricordo in diretta tv

Il concorso di Miss Italia non poteva non ricordare Fabrizio Frizzi, l’amato conduttore scomparso lo scorso 26 marzo che del concorso di bellezza è stato timoniere per ben 17 anni.

E così è stato. Come preannunciato, da quest’anno la manifestazione ha istituito una fascia in onore di Fabrizio Frizzi da assegnare all’aspirante reginetta che si sia contraddistinta per correttezza, educazione, rispetto e garbo.

A decidere chi tra le 33 finaliste sia stata meritevole di una fascia così significativa sono state le ragazze stesse che hanno scelto Mara Boccacci.

Chi è Mara Boccacci

Mara Boccacci, Miss Equilibra Emilia Romagna, ha 20 anni ed è originaria di Varsi (QUI LA SCHEDA). Lavora come commessa in una profumeria e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. "Ringrazio tutte le ragazze che hanno pensato a me, è stata un'iniziativa bellissima”, è stato il commento della ragazza: “Sono felice e onorata di portare questa fascia. Sarà sempre un esempio per me e per il mio lavoro”.

Miss Italia, l’omaggio a Fabrizio Frizzi

Prima dell’assegnazione della fascia, Diletta Leotta ha ricordato la generosità, l’umanità e la grande professionalità di Fabrizio Frizzi per poi mandare in onda un video che ha ripercorso le edizioni da lui condotte.

"È stato alla guida di Miss Italia per diciassette edizioni. È stato un conduttore corretto, etico, perbene, sincero”, le parole dell’organizzatrice di ‘Miss Italia’ Patrizia Mirigliani che ha salutato Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi conosciuta proprio durante il concorso.

“Sentirsi sola non deve essere facile. Voglio dirle che la aspettiamo, che le vogliamo bene e che speriamo che Stellina sia un domani una miss di Miss Italia”, ha concluso Mirigliani.