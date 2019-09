Miss Italia, Alessandro Greco bacchetta Giulia Salemi in diretta

Giulia Salemi, si sa, è conosciuta per la sua esuberanza. E così ieri sera, durante la finale di Miss Italia, l'influencer italo-persiana si è beccata una bonaria 'reprimenda' da parte del conduttore Alessandro Greco. Il motivo? Il suo lessico sui generis.

Alessandro Greco bacchetta Giulia Salemi

Interpellata da Greco per un commento sulle ragazze, Giulia ha tirato fuori alcune delle sue espressioni-tormentone. "Sono focus su queste ragazze che sono veramente power". E, di fronte a parole come queste, certamente insolite per l'istituzionalità della trasmissione di Rai Uno, il presentatore ha alzato il sopracciglio: "Focus? Power? Ma questa è Miss Italia 80", ha replicato.

Una seconda 'bacchettata' è arrivata quando, incalzata nuovamente dal presentatore, Giulia si è dilungata un po' troppo. "Non andare sempre per conto tuo", le ha detto. Ma si sa: la bella italo-persiana piace anche per questo, ovvero la sua irresistibile logorrea.

Giulia Salemi elegge Miss Italia Social

Nel corso della serata Giulia è stata seduta in giuria e si è occupata della elezione di Miss Italia Social Myriam Melluso. "Oggi pomeriggio ho premiato la Miss italia Social e stasera farò parte della giuria per salvare una ragazza eliminata dal televoto - ha scritto nel pomeriggio su Instagram - Impegno, dedizione e sacrifico ripagano sempre. Inseguite sempre i vostri sogni e non fatevi mai abbattere da niente e nessuno perché tutta la forza la trovate dentro di voi. Un in bocca al lupo power a tutte le Miss e che vinca la migliore ma come potete vedere io non ho mai vinto niente eppure sono ancora qua (Giulia ha partecipato a Miss Italia 2014, classificandosi seconda, ndr"