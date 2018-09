Miss Italia omaggia Frizzi, la frecciatina di Rita Dalla Chiesa

Impossibile non pensare a Fabrizio Frizzi quando si parla di Miss Italia. Il conduttore, scomparso a marzo, è stato al timone di molte edizioni dello storico concorso di bellezza, dove nel 2001 conobbe Carlotta Mantovan che sarebbe diventata sua moglie e dalla quale ha avuto la figlia Stella.

In occasione della finale di questa edizione, lunedì 17 settembre, Frizzi verrà omaggiato con una fascia a lui dedicata, che dovrebbe consegnare proprio la Mantovan. Un bel gesto che però ha fatto storcere il naso a Rita Dalla Chiesa, riportando a galla ancora una volta i vecchi contrasti tra il conduttore e la Rai.

"Una domanda che non vuole essere polemica - ha scritto su Instagram la prima moglie di Frizzi - Ma perché, invece di omaggiarlo oggi, non gli hanno affidato le altre manifestazioni di Miss Italia quando ancora c'era? Ricordo un certo Del Noce... Giusto per sapere". Proprio Del Noce, infatti, anni fa definì la conduzione di Frizzi "noiosa" e ancora oggi viene considerato come il principale responsabile dell'allontanamento del conduttore dalla Rai.