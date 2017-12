Vasco Rossi torna su Rai 1 con il Modena Park

A 5 mesi dallo straordinario successo di Modena, Rai 1 trasmette di nuovo il concerto evento con cui Vasco Rossi ha festeggiato 40 anni di carriera. Modena Park, il più grande concerto della storia della musica, un evento senza precedenti che ha polverizzato ogni record al mondo.

Il rocker di Zocca, il suo popolo, la festa epocale, i colori e le emozioni delle oltre 220 mila persone presenti, il live, una giornata memorabile raccontata da Paolo Bonolis, in onda ancora una volta giovedì 28 dicembre, alle 21:25.

Rai 1 prova a replicare i numeri del 1 luglio 2017, quando 5 milioni e 600 mila telespettatori sono rimasti per ore incollati allo schermo. Vasco, così, non solo ha stabilito il record mondiale di biglietti venduti per esibizione di un singolo artista, ma ha fatto registrare ascolti stellari anche alla Rai, che ha trasmesso in esclusiva l'evento.

E dopo aver festeggiato l'importante traguardo, quando tutti credevano fosse il suo addio alla musica, o almeno ai live, ecco la notizia: Vasco torna negli stadi. Già note le date del tour 2018, che lo vedrà protagonista in cinque città italiane: Torino (prima tappa, il 1 giugno), Padova, Roma, Bari e Messina.