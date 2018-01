Moige presenta denuncia Domenica Live: "Intervista viola i principi di decenza televisiva"

“Il programma "Domenica Live" andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5, durante la fascia a “protezione rafforzata” è inaccettabile e diseducativo con contenuti che offendono la dignità di tutti i telespettatori". Così il Moige (Movimento Italiano Genitori) interviene sulll'ultima puntata del programma concotto da Barbara d'Urso, in onda domenica 14 gennaio, in cui tra gli ospiti c'era Allegra Cole, 47enne americana, madre di 8 figli e insegnante di piano con un seno enorme rifatto.

"La trasmissione dell’intervista a Allegra Cole, la 47enne americana che si è sottoposta a tre operazioni per ottenere un seno taglia 15, viola i principi di decenza televisiva", spiega Elisabetta Scala, responsabile del movimento. "Abbiamo presentato denuncia al Comitato Media e Minori con l’augurio che venga preso qualche provvedimento affinché scene simili non si ripetano in televisione specialmente in un orario di fascia a protezione rafforzata per la tutela dei minori. Lanciamo il nostro appello alla responsabilità sociale di tutte le aziende per chiedere il ritiro degli spot in rispetto e tutela del telespettatore, specialmente se minore.”