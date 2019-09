Live, la moglie di Caniggia senza freni sull'amante del marito: "Tr***". La d'Urso sbianca

(Nel video sopra Mariana Caniggia parla dell'amante del marito)

E' un fiume in piena Mariana Nannis, moglie di Claudio Caniggia, che a 'Live - Non è la d'Urso' ha parlato senza filtri dell'amante di suo marito. E anche senza freni. Sofia Bonelli, giornalista e modella 28enne, è stata definita "prostituta" dalla donna che oltretutto la accusa di drogare l'ex calciatore.

In realtà il linguaggio è stato ben più colorito scatenando prima l'ilarità in studio, poi l'imbarazzo di Barbara d'Urso, costretta a intervenire. "Questa tro*** abita nello stesso albergo" ha tuonato e già lì il primo intervento della padrona di casa che ha provato a correggerla: "Forse in argentino significa un'altra cosa. Questa ragazza...". Niente da fare, Mariana va avanti: "No, non è una ragazza. Loro sono ragazze (riferendosi alle opinioniste in studio, ndr), perché non hanno una pagina in un sito dove chiedono 4 mila pesos per andare a casa con un uomo e drogalo. Questa non è una ragazza, è una donna di strada".

Riccardo Signoretti, ospite in studio, le ricorda che è una giornalista e lì il colpo di grazia: "Non fa la giornalista. C'è un vecchio di 78 anni che le ha comprato un appartamento, se fai la giornalista mica ti vai a chiavare un vecchio". Impossibile trattenere le risate, ci riesce solo Barbara d'Urso provando a riportare ordine: "Mariana ascoltami, io capisco che è l'1 di notte e siamo abituati a vedere di tutto in tv, però magari in argentino dici delle cose che si possono dire, ma qui in Italia sono brutte". Corretto il tiro, ma che fatica!