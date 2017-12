Rai, sciopero dei giornalisti per i Mondiali saltati

E' bufera in Rai per la mancata assegnazione dei diritti in chiaro dei Mondiali di Russia 2018. Sarà Mediaset a trasmettere tutte le 64 partite della Coppa del Mondo, che attirerà l'attenzione di milioni di italiani nonostante la pesante assenza della nostra nazionale.

Non era mai accaduto nella storia del servizio pubblico, tanto da spingere gli "addetti ai lavori" a una dura protesta. I giornalisti Rai hanno deciso di scioperare, e a rimetterci per primo è il derby di Coppa Italia Juventus-Torino, in programma il prossimo 3 gennaio, che sarà trasmesso ma senza telecronaca.

L'annuncio in un comunicato: "Usigrai e CdR Raisport esprimono sconcerto per la mancata assegnazione dei diritti in chiaro dei mondiali di calcio in Russia. Un fatto gravissimo e inaccettabile sia a livello di immagine e sia nei confronti di tutti i cittadini. I giornalisti di Raisport erano motivati e pronti a coprire questa competizione mondiale nel migliore dei modi com'è sempre avvenuto nelle passate edizioni e con grande successo non soltanto in termini di ascolti per la nostra Azienda. Il Mondiale di calcio – si legge ancora nella nota – con o senza l'Italia è e resta un grande evento sportivo di interesse generale. Più volte in questi ultimi mesi l'organismo sindacale di Raisport ha chiesto e non ottenuto dall'Azienda un incontro per parlare dei Mondiali di calcio e di altri grandi avvenimenti sportivi che storicamente fanno parte del patrimonio della Rai (vedi F1 fortemente a rischio) e che vanno però sempre difesi nell'interesse dei nostri utenti che pagano il canone in bolletta e che hanno quindi il diritto di vedere sulla Tv di Stato questi grandi eventi. I giornalisti di Raisport sono in stato di agitazione e pronti allo sciopero". Juve-Toro, dunque, potrebbe essere solo l'inizio di una lunga serie.