Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez, sfida tra prime donne per la conduzione dei Mondiali

Entrambe belle e ‘navigate’ nel mare magnum della tv; entrambe risorse importanti per casa Mediaset, entrambe potenziali volti femminili del programma che a partire dal 14 giugno potrebbero commentare i Mondiali di Russia 2018 per la prima volta su Canale 5.

Parliamo di Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez, in queste ore indicate come conduttrici accanto a Nicola Savino, dalle voci che si rincorrono veloci in merito alla conduzione dello speciale calcistico.

A poche settimane dalla competizione sportiva più attesa dai patiti del pallone (che - ahinoi - vede l’Italia fuori dal gioco), c’è chi, come Davide Maggio, assicura che a sorpresa l’argentina non sarà più il volto femminile del post partita Mondiale di Canale 5: “Sarà Alessia Marcuzzi ad intrattenere gli spettatori nelle notti Mondiali dell’ammiraglia”, si legge sul sito che attribuisce la stessa postazione di conduttrice dell’evento ma su Italia1

Ma la decisione sembra tutt’altro che certa, visto che l’altrettanto ben informato Alberto Dandolo su Oggi scrive: “Belen Rodriguez soffia il posto di Alessia Marcuzzi nelle notti mondiali Mediaset”.

Stando ai rumors riportati da quest'ultimo, la conduttrice romana ha rinunciato, seppure a malincuore, alla allettante proposta dei vertici di Cologno Monzese, pronta com’è a probabili altri importanti impegni televisivi durante il periodo estivo che la vedrebbero tra le “protagoniste della rete ammiraglia del Biscione nel mese di luglio con un programma-evento di grande risonanza”.

E allora ecco che salgono vertiginosamente le quotazioni di Belen Rodriguez.

Al momento le dirette interessate non confermano né smentiscono nulla, ma i Mondiali incombono e la risposta definitiva al dubbio non tarderà ad arrivare.