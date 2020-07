Monica Leofreddi ancora lontana dalla tv: lei si confessa e ricorda la sua carriera

Da tempo Monica Leofreddi non è più uno dei volti più presenti in video. Nessun nuovo programma tv in vista per lei, nonostante l'affetto del pubblico non le sia mai mancato. Quello stesso pubblico che, ha raccontato la conduttrice, le è sempre stato vicino e che lei ha voluto ricordare parlando a "Io e te", ospite di Pierluigi Diaco. L'intervista è stata l'occasione per ripercorrere la lunga carriera di Monica Leofreddi, dalla gavetta fino ai successi come conduttrice fino a questa nuova fase, più defilata.

La carriera della Leofreddi come conduttrice sembra essersi interrotta e quando il telefono squilla è soltanto per proporle di intervenire in veste di opinionista. Un cambiamento che Monica Leofreddi ha accolto con eleganza e saggezza, anche se non nasconde un velo di amarezza.

Monica Leofreddi oggi, lontana dalla tv

"È chiaro che siamo in tanti a fare questo lavoro mentre i programmi alla fine si contano sulle dita di una mano, forse di due", risponde a Pierluigi Diaco. Per lei è stata una sofferenza?" Qualche volta sì, sarei assolutamente bugiarda se dicessi di no", ha ammesso Monica Leofreddi, che però non sembra essere una di quelle professioniste ossessionate dalla carriera, come emerge dal racconto che lei stessa ha fatto sui motivi che la portarono ad abbandonare dopo sei anni di conduzione "L'Italia sul due", un programma di successo e che le aveva dato grandissime soddisfazioni. "Ho deciso di lasciare perché delle signore che incontravo mi dicevano 'Sa che la vedo un po' triste'. In quel momento ho capito che il mio pubblico mi aveva capito più di me. Mio papà era in fin di vita, avevo un nuovo compagno, i bambini non arrivavano ed ero in un momento davvero delicato della mia vita", ha ricordato Monica Leofreddi.

La lunga carriera di Monica Leofreddi, tra gavetta e soddisfazioni

Una carriera, come si è detto, lunga e costellata di successi e soddisfazioni per lei. Dopo la lunga gavetta nelle tv locali, è poi approdata in Rai. Inviata di "Unomattina" per quasi un decennio a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, ha presentato "La Domenica Sportiva", per poi partecipare ad altri programmi famosi come "Partita Doppia" con Pippo Baudo, Sanremo, Miss Italia, "Scommettiamo che" e altri. Dopo aver condotto con Puccio Corona "Rai Uno Mattina Estate" nel 2001, approda alla conduzione su Rai 2 de "L'Italia sul 2", prima da sola, poi affiancata da Milo Infante. Dopo una serie di altre esperienze, che l'hanno vista passare attraverso varie categoria di programmi, Monica Leofreddi ha condotto dal 2014 al 2017 "Torto o ragione? Il verdetto finale".