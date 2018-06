Montalbano, nel 2019 arrivano i nuovi episodi

L'attesa è finita. Dopo le repliche - che hanno comunque fatto la loro bella figura in termini di ascolti - arrivano i nuovi episodi de "Il Commissario Montalbano", previsti su Rai 1 nel 2019.

Le riprese, nel Ragusano, sono giunte quasi al termine. Luca Zingaretti, nei panni dell'introverso commissario, sarà protagonista di due racconti dalle diverse sfumature: il primo è la riduzione del romanzo "L'altro capo del telefono", sull'omicidio di una sarta a Vigata, mentre l'altro, dal titolo "Un diario del '43", è tratto dalla raccolta "Un mese con Montalbano", pubblicato nel '98 (per la prima volta).

In questo secondo episodio il preside di Burgio ritrova un diario, risalente al 1943, di un giovane fanatico fascista che racconta di voler progettare un attentato contro gli americani sbarcati in Sicilia. Montalbano indaga per scoprire se il ragazzo ha davvero messo in atto il suo piano.