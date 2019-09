La rivelazione del big Rai: “Nessuno voleva trasmettere i primi due Montalbano”

"Ho trovato i primi due 'Montalbano' congelati in magazzino: non li volevano trasmettere". A rivelare questo inedito retroscena, in un'intervista a 'Prima Comunicazione', è Pier Luigi Celli, direttore generale di viale Mazzini dal 1998 al 2001, attualmente presidente di Sensemakers.

"Ho dovuto impormi con le reti, per mandarli in onda. Alla fine l'unico che si è arreso è stato Carlo Freccero, che allora guidava Rai2. Agostino Saccà, che era alla direzione di Rai1, non ne voleva sapere, perchè era convinto che non fosse un prodotto per l'ammiraglia".

"'Il commissario Montalbano' debuttò con il 20% di share e fu la fortuna della Rai. Primo esempio di un prodotto di casa che ha avuto un a distribuzione internazionale. Un asset decisivo per essere sui mercati globali", sottolinea Celli.

Le prime due puntate de 'Il commissario Montalbano', che ne costituirono la prima stagione, furono 'Il ladro di merendine' e 'La voce del violino' e vennero trasmesse nel maggio del 1999.

Montalbano, un successo in tv anche in replica

Ogni volta che Montalbano torna poi in televisione in replica, le puntate già viste e riviste da milioni di telespettatori tornano a macinare ascolti.

L'episodio più seguito di sempre nella storia della serie è quello che apre la dodicesima stagione, "La giostra degli scambi", con 11,3 milioni di ascolto. "La gita a Tindari", che fa parte della terza stagione, è invece stato l'unico che ha ottenuto più pubblico in replica che nella prima visione (8,2 milioni nella riproposizione del 2013, contro i 7,3 della prima TV datata 2001). Al 2015, i primi 26 episodi della serie hanno avuto 150 passaggi nei canali Rai.