Il Commissario Montalbano, le anticipazioni del secondo episodio

L'attesissimo ritorno del Commissario Montalbano sta portando i risultati sperati in casa Rai, e anche di più. Oltre 11 milioni di telespettatori e il 45,1% di share per il primo eisodio, in onda lunedì scorso, il più visto di sempre. Lunedì 19 febbraio, alle 21:25 su Rai 1, il secondo appuntamento con le nuove storie della fiction ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri.

Nell'episodio dal titolo "Amore", tratto dalle raccolte "Un mese con Montalbano" e "Gli arancini di Montalbano", Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico; respinta ingiustamente dalla famiglia, ha incontrato solo uomini che l'hanno umiliata e sfruttata, conducendola a diventare una prostituta. Col tempo però è riuscita a rifarsi una vita e ha trovato l'amore di un uomo che la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora, Michela misteriosamente scompare. I più pensano semplicemente che sia scappata con un altro. Montalbano, pur non essendo a proprio agio con le faccende d'amore, capisce presto che a Michela deve essere successo qualcosa di grave. A risolvere questo mistero, frutto di un amore folle, impossibile e tragico, lo aiuta l'incontro con due anziani attori di teatro.