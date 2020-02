Morgan, l’appello per Bugo in diretta tv (con il sostegno di Barbara d’Urso)

(Morgan, l’appello per Bugo a ‘Live – Non è la d’Urso’)

La lite sanremese tra Morgan e Bugo è tornata al centro dei temi trattati nel salotto domenicale di ‘Live – Non è la d’Urso’ che, anche nella puntata del 16 febbraio, ha invitato l’artista milanese artefice della plateale rottura sul palco dell’Ariston. In diretta dallo studio televisivo di Canale 5, Morgan ha voluto rivolgersi all’ex amico e collega, sia per fargli i complimenti per essere al vertice delle classifica a un settimana dal Festival di Sanremo, sia per proporgli la pace, ma a una sola condizione.

“Voglio parlare direttamente con Bugo”, ha detto guardando la telecamera: “Sei primo in classifica, sono contento per te. Oggi ti ho visto in tv, felice. Ed è bello vederti felice. Hai avuto quello che volevi; adesso se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te”. Il riferimento è stato al brano ‘Canzone per te’ di Endrigo che nella serata delle cover della kermesse ha fatto litigare i due cantanti fino a sfociare nella squalifica di entrambi il giorno successivo.

Barbara d’Urso invita Bugo in trasmissione: “Sono troppo popolare”

Morgan e Bugo faranno mai pace? Al momento non sembra sia un’ipotesi fattibile, e mentre qualcuno prevede la possibilità di una reunion come Al Bano e Romina, Barbara d’Urso si spinge ad invitare platealmente Bugo (fino ad ora sempre ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’), pur manifestando qualche perplessità. “Sospetto che il manager di Bugo non lo farebbe mai venire da me… Sono troppo popolare per loro, troppo ironica. Invito ufficialmente Bugo: scommettiamo che non vieni?”, la provocazione della conduttrice. Ora bisogna attendere per vedere se e come il cantante replicherà.