Morgan dà forfait a ‘Live’: “Non è il mio mondo”. La dura replica di Barbara d'Urso

(Morgan non si presenta a "Live", la versione di Barbara d'Urso)

Era stato annunciato come ospite della puntata di domenica 20 ottobre: lo spot che anticipava l’intervista di Morgan a ‘Live - Non è la d’Urso’ era andato in onda fino a poche ore prima del programma serale di Canale 5, ma poi un post del musicista, pubblicato su Facebook, ha stravolto ogni piano.

“Io non vado da Barbara D’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato”, ha esordito Morgan nel messaggio che spiegava come, in sostanza, lui avesse negato la proposta di partecipare al programma sin dall’inizio, per nulla intenzionato a parlare dello sfratto e dei rapporti con le sue ex compagne Jessica Mazzoli e Asia Argento. “Non è il mio mondo, rispondo, non guardo la tv, non ho tempo, sto lavorando e quel mondo non mi appartiene. Ma ti diamo tanti soldi: no grazie, non mi interessa”, ha proseguito nel post, concluso con un inequivocabile “È inutile che mi trasciniate, io non voglio andarci, non ho mai voluto e se l’ho fatto era perché mi hanno trascinato. Oggi ho la forza di non farmi di nuovo trascinare. Chiedo scusa ma sono chiaro e inequivocabile”.

La versione di Morgan così descritta sui social è stata ribaltata completamente da Barbara d’Urso che, durante il suo ‘Live’, ha dedicato parte del segmento che avrebbe dovuto essere occupato proprio dalla storia del cantautore a fornire al pubblico la sua verità rispetto alla trattativa intercorsa con lui, diametralmente opposta a quella definita nel post Facebook.

Morgan non si presenta a ‘Live’, le parole di Barbara d’Urso

“L'ospitata che avrebbe dovuto fare stasera era stata confermata dall'avvocato, dal manager, con un contratto fatto e stipulato tra l'avvocato e gli avvocati di Mediaset, su vari argomenti tra cui la questione della sua casa da cui è stato sfrattato”, ha spiegato Barbara d’Urso seduta sul divano che avrebbe dovuto accogliere anche Morgan: “Per mesi abbiamo supportato Morgan nella sua battaglia. Essendo confermata la sua ospitata, abbiamo pubblicizzato la sua presenza qui sulle reti Mediaset da venerdì. Noi non prendiamo in giro nessuno”.

La conduttrice ha proseguito raccontando che solo alle 17 di domenica il manager di Morgan avrebbe comunicato al produttore di Live . Non è la d’Urso la sua assenza. Dopo aver letto il messaggio pubblicato da Morgan e la trattativa raccontata che comprendeva anche il riferimento al compenso di “tanti soldi”, Barbara d’Urso ha proseguito negando ogni parola: “La domanda è: ma questo meraviglioso dialogo con chi l'ha avuto? Sicuramente non con noi. Forse con il suo staff? Noi non ne sappiamo niente”.

“Caro Morgan, noi non sappiamo i tuoi rapporti con il tuo manager e il tuo avvocato. Se avessimo saputo ti avremo detto, non venire. Siamo basiti. (…) Morgan è un grandissimo artista, ma non rispetta gli altri artisti. Non sto parlando di Barbara D'Urso, io non sono niente. Parlo di tutti gli autori, i giornalisti che hanno lavorato per settimane e che sono stati in contatto con i Beni Culturali, gli autori, i macchinisti che hanno provato fino a tarda notte per portare avanti e indietro un pianoforte su cui far suonare l'artista Morgan. Per quanto mi riguarda, il discorso si chiude qui”.

Due versioni antitetiche quelle raccontate da Morgan e Barbara d'Urso. Difficile, salvo prossimi sviluppi, capire dove effettivamente sia la verità.