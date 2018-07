Morgan, bordata a X Factor: "Era uno show nobile, ora squallido. Gelatai"

"Mi hanno cacciato tutti". Non usa mezzi termini Morgan quando parla della sua esperienza televisiva. Per anni sulla cresta dell'onda, un successo straordinario a X Factor, poi per lui le porte del piccolo schermo si sono chiuse, come spiega al Corriere della Sera: "O ti vogliono tutti o ti emarginano tutti. Vivono nell'idea che le cose funzionino per botte di fortuna. Se va di moda la rucola mangiano la rucola. In Italia siamo gregari. Il risultato è che in tv è tutto uguale, agghiacciante".

E' più che soddisfatto di quello che ha dimostrato e non ha rimpianti: "Ho sempre fatto picchi d'ascolto. I signori della tv però ti dicono: devi allargare il discorso. Ma largo cosa vuol dire? Intendono basso: abbassa il livello di quello che dici. Resto il giudice che ha vinto più al mondo, non sarà facile vedermi di nuovo al banchetto dei gelatai di X Factor. E non è bello come tutto è degenerato: era partito come uno show nobile; ora è una cosa squallida e patinata".

La prossima edizione vedrà Asia Argento, sua storica ex compagna, in giuria: "Lei è bravissima - assicura Morgan - se ne intende di musica, mi ha fatto conoscere cose che non sapevo e non vedo l'ora lo faccia col pubblico. Sarà un gran lavoro, sicuramente superiore a tutti quelli che mi hanno succeduto. Mi piacerebbe, idealmente, essere contro di lei in giuria: sarebbe una partita ad alta tensione musicale".