La madre di Morgan telefona a Caterina Balivo per difendere il figlio

La questione ‘lite Morgan – Bugo’ scoppiata nel Festival di Sanremo 2020 entra anche nel programma di Rai Uno ‘Vieni da me’ e si arricchisce anche delle dichiarazioni della madre dell’ex Blu Vertigo, intervenuta a sorpresa in diretta per difendere il figlio.

Dopo aver ampiamente discusso dell’accaduto con gli ospiti presenti tra cui il direttore d’orchestra nonché produttore e co-autore del brano della discordia ‘Sincero’ Simone Bertolotti, Caterina Balivo è stata raggiunta dalla voce della signora Luciana che ha speso parole di comprensione per il figlio dopo quanto accaduto sul palco dell’Ariston.

La mamma di Morgan: “Lo difendo perché lui ha dedicato una vita alla musica”

“Mio figlio ha dedicato la vita alla musica e se ha fatto degli errori è anche perché l’hanno messo in condizioni di farlo”, ha affermato la signora Luciana nella telefonata volta a respingere le critiche per Morgan che ha definito “un buono”.

“Io lo sgrido sempre. Straborda perché ama la musica, è sempre stato un po’ birichino”, ha aggiunto ancora la donna, dispiaciuta del fatto che il direttore d’orchestra Bertolotti non abbia speso un buon pensiero per il figlio. La telefonata non ha potuto proseguire per via dei tempi del programma, ma Caterina Balivo ha promesso alla signora Luciana di riservarle l’opportunità di replicare ancora alla questione che, evidentemente, continuerà a tenere banco nei programmi di Rai Uno.

(Di seguito il momento della telefonata della mamma di Morgan a ‘Vieni da me’)