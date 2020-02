La mamma di Morgan piange a ‘Vieni da me’, lui chiama in diretta: “L’Italia non mi merita”

Le dichiarazioni della mamma di Morgan intervenuta ieri nel programma ‘Vieni da me’ con una telefonata interrotta per le strette tempistiche televisive, sono proseguite oggi nella puntata che ha permesso un collegamento con la donna pronta a continuare a difendere il figlio dopo la lite con Bugo e ha lasciato allo stesso Morgan la possibilità di dire la sua in diretta.

Commossa fino alle lacrime, la signora Luciana ha raccontato di aver interrotto i rapporti con lui da quando il cantante è stato sfrattato dalla sua casa di Monza e di sentirlo sono per mezzo di qualche messaggio: “Questa rottura mi fa male. Non è vero che è stato lasciato solo, è lui che si è isolato. Dopo la telefonata a Vieni da me mi ha scritto solo: Brava mamma” ha confidato la donna: “Marco ama talmente tanto la musica che straborda. Ama talmente tanto Sergio Endrigo e gli altri cantautori che li rispetta moltissimo. Aveva preparato l’esame ma non l’ha più dato perché è stato dietro alle case discografiche, ai Bluvertigo”.

(Di seguito la telefonata di Morgan pubblicata sui social del programma 'Vieni da me')

Morgan telefona a ‘Vieni da me’ e fa pace con la madre

La presenza della madre in tv ha allora spinto Morgan a telefonare in diretta a ‘Vieni da me’: “Non esiste chi mi difende, solo Dio mi difende. Sono solo”, ha affermato Morgan rivolgendosi alla madre, l’unica che in questo momento ha parole di comprensione per lui. All’invito della donna di chiedere scusa agli italiani per l’accaduto e tornare a fare musica, Morgan ha poi risposto: “Oggi non si può fare musica in Italia, non è musica, è schifosa. Me ne devo andare fuori dalle scatole, perché l’Italia non mi merita”.

Dopo aver parlato ancora di Bugo e ribadito la sua certezza di aver agito coerentemente perché nel giusto, Morgan e la madre hanno siglato la pace mettendo fine una distanza non solo fisica che dura da mesi: “Una meringata, del vino moscato, un po' di salame e io vengo”, ha promesso lui, invitato anche da Caterina Balivo in una delle prossime puntate del programma che ha reso possibile il loro riavvicinamento.