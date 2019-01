Morgan torna in tv, per lui una prima serata Raidue

"Freddie" renderà omaggio a uno dei protagonisti più importanti della scena musicale mondiale, divenuto vera e propria leggenda. Lo speciale segnerà il ritorno in tv di Morgan , che per l'occasione guiderà a modo suo i telespettatori nella musica, nel talento e nell'arte dei Queen, una delle rock band più famose di sempre.

Dopo "Bohemian Rapsody" - che è già tra i venti film più visti di sempre in Italia - ecco un'altra bella sorpresa per i fan di Freddy Mercury. Giovedì 24 gennaio , alle 21:20 su Rai 2 (in simulcast su Radio 2), uno speciale dedicato all'indimenticabile cantante dei Queen.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa: Fazio mi chiamò per fare Sanremo, io avevo fatto un pezzo che secondo me era molto bello, forse meglio di questo, e ha detto che non gli piaceva, e mi ha lasciato a casa. Ma perché mi ha chiamato? Io non glielo ho chiesto". Così Morgan, dopo la prima serata