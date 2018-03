“Morirò da re” nuovo singolo dei Maneskin

I Måneskin pubblicano il loro nuovo singolo “Morirò da re”, primo inedito in italiano della band che ha partecipato a "X Factor": il brano, che anticipa il nuovo album e che dal 19 marzo è in preorder su iTunes e presave su Spotify, sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 23 marzo.

Dopo il primo inedito “Chosen”, certificato disco di platino (sia il singolo che l’omonimo EP, pubblicati da Sony Music), che ha raggiunto milioni di streaming e più di otto milioni e mezzo di visualizzazioni su Vevo/Youtube, i Måneskin presentano per la prima volta live in concerto a Milano “Morirò da re”. Il debutto del singolo coincide con l’annuncio della tournée autunnale, che partirà il 10 novembre 2018 e sarà prodotta nuovamente da Vivo concerti dopo il successo che ha portato al sold out, in pochissime ore e per tutte le ventuno date, del primo tour.

I ragazzi della band propongono un brano scritto e prodotto da loro, al di là delle etichette tradizionali e mescolando diversi generi per portare una sonorità fresca, con un sound unico dominato da un equilibrio tra rock e pop grazie al timbro del frontman Damiano.

La band sarà in tour ancora fino al 22 aprile, per poi tornare a esibirsi dal vivo sui palchi delle principali città italiane per dieci date. Il 10 novembre a Senigallia per la data zero, il 15 a Padova, il 17 a Bologna, il 24 a Milano, il 30 a Bari, il 1° dicembre a Napoli, il 6 a Brescia, il 9 a Venaria Reale, il 12 a Firenze, il 15 a Roma. I biglietti sono disponibili su ticketone.it da lunedì 26 marzo alle ore 10 e in tutti i punti vendita Ticketone da giovedì 29 marzo alle ore 10.